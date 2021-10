Poľský tenista Hurkacz postúpil do 3. kola turnaja ATP v Indian Wells

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Reilly Opelka (USA-16) - Taro Daniel (Jap.) 7:5, 6:3,

Hubert Hurkacz (Poľ.-8) - Alexei Popyrin (Austr.) 6:1, 7:5

Grigor Dimitrov (Bul.-23) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:4, 6:2,

Daniil Medvedev (Rus.-1) - Mackenzie McDonald (USA) 6:4, 6:2,

Casper Ruud (Nór.-6) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:1, 6:2,

Denis Shapovalov (Kan.-9) - Vasek Pospisil (Kan.) 3:0 - Pospisil skreč,

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-11) - Maxime Cressy (USA) 6:2, 3:6, 7:5,

Roberto Bautista Agut (Šp.-15) - Guido Pella (Arg.) 7:5, 6:3,

Daniel Evans (V.Brit.-18) - Kei Nišikori (Jap.) 4:6, 6:3, 6:4,

Aslan Karacev (Rus.-19) - Salvatore Caruso (Tal.) 6:0, 6:2,

Cameron Norrie (V.Brit.-21) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 5:7, 6:0,

Lloyd Harris (JAR-26) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:3, 6:3,

Filip Krajinovič (Srb.-27) - Marcos Giron (USA) 7:6 (2), 7:5,

Tommy Paul (USA) - Dušan Lajovič (Srb.-28) 6:2, 6:3,

Frances Tiafoe (USA) - Sebastian Korda (USA-32) 6:0, 6:4,

Andrej Rubľov (Rus.-4) - Carlos Taberner (Šp.) 6:3, 6:4



Na archívnej snímke česká tenistka Karolína Plíšková v New Yorku 6. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Garbine Muguruzová (Šp.-5) 6:3, 1:6, 6:3,

Ons Jabeurová (Tun.-12) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:2, 6:7 (5), 6:3,

Tamara Zidanšeková (Slovin.-26) - Ana Konjuhová (Chor.) 6:4, 5:7, 6:3,

Angelique Kerberová (Nem.-10) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:1, 6:7 (4), 7:5,

Karolína Plíšková (ČR-1) - Magdalena Frechová (Poľ.) 7:5, 6:2,

Barbora Krejčíková (ČR-3) - Zarina Dijasová (Kazach.) 6:4, 3:6, 6:1,

Viktorija Golubicová (Švaj.) - Maria Sakkariová (Gr.-6) 5:7, 6:3, 6:2,

Cori Gauffová (USA-15) - Caroline Garciová (Fr.) 6:3, 6:7 (2), 6:1,

Anett Kontaveitová (Est.-18) - Martina Trevisanová (Tal.) 6:3, 5:2 - Trevisanová skreč,

Darja Kasatkinová (Rus.-20) - Astra Sharmová (Aust.) 3:4 - Sharmová skreč,

Paula Badosová (Šp.-21) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 2:6, 6:2,

Danielle Rose Collinsová (USA-22) - Lauren Davisová (USA) 6:1 - Davisová skreč,

Anna Kalinská (Rus.) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.-28) 6:3, 4:6, 6:2,

Amanda Anisimová (USA) - Camila Giorgiová (Tal.-30) 6:4, 6:1,

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Mayar Sherifová (Egypt) 6:3, 6:0,

Bianca Andreescuová (Kan.-16) - Alison Riskeová (USA) 7:6 (2), 5:7, 6:2

Indian Wells 10. októbra (TASR) - Poľský tenista Hubert Hurkacz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells. V 2. kole v pozícii nasadenej osmičky zdolal Alexeia Popyrina z Austrálie 6:1, 7:5. Do 3. kola dvojhry na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells postúpil aj ruský tenista Daniil Medvedev. V 2. kole si v pozícii nasadenej jednotky poradil s domácim reprezentantom USA Mackenzie McDonaldom 6:4 a 6:2.Zo žien sa do 3. kola dvojhry na turnaji WTA v kalifornskom Indian Wells prebojovala česká tenistka Karolína Plíšková. V 2. kole si ako nasadená jednotka poradila s Poľkou Magdalenou Frechovou 7:5 a 6:2. Austrálska Ajla Tomljanovičová 2. kole vyradila päťku "pavúka" Garbine Muguruzovú, Španielku zdolala po trojsetovom boji 6:3, 1:6 a 6:3.