Kudermetovová cez Plíškovú do štvrťfinále turnaja WTA v Ostrave

Dvojhra - 2. kolo:

Veronika Kudermetovová (Rus.) - Karolína Plíšková (ČR-2) 4:6, 6:4, 6:3

Elise Mertensová (Belg.-7) - Karolína Muchová (ČR) 6:4, 6:2

Arina Sobolenková (Biel.-3) - Cori Gauffová (USA) 1:6, 7:5, 7:6 (2)

Ons Jabeurová (Tun.) - Jelena Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:4

Ostrava 22. októbra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková nepostúpila do štvrťfinále dvojhry domáceho turnaja WTA v Ostrave. Vo štvrtkovom zápase 2. kola ako druhá nasadená podľahla Veronike Kudermetovovej z Ruska 6:4, 4:6, 3:6.Ons Jabeurová z Tuniska sa prebojovala do štvrťfinále. Vo štvrtkovom zápase zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú 6:4 a 6:4.Turnajová trojka Arina Sobolenková z Bieloruska zdolala Američanku Cori Gauffovú 1:6, 7:5, 7:6 (2). Vo štvrťfinále sa stretne so Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou.