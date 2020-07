Jastremská ľutuje, že jej protirasistický príspevok vyvolal vášne

Kyjev 10. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Dajana Jastremská sa ospravedlnila za svoj pokus podporiť protirasistické protesty. Dvadsiata piata hráčka rebríčka WTA zverejnila fotografiu, na ktorej sa nechala zobraziť so začiernenou polovicou tela a nápisom "rovnosť."



Za svoj nápad sa stala terčom silnej kritiky a neskôr svoj príspevok zo sociálnej siete odstránila. "Zverejnila som obrázok, o ktorom som verila, že môže šíriť posolstvo rovnosti. Evidentne sa tak nestalo a nestretol sa s pochopením. Varovali ma pred negatívnym dopadom môjho príspevku, no ja som nepovažovala a stále nepovažujem tú fotografiu za zobrazenie takzvanej čiernej tváre. Nesnažila som sa šíriť žiadnu karikatúru, iba zdieľať moje pocity o súčasnej situácii a o tom, že by so všetkými mali zachádzať rovnako. Úprimne sa ospravedlňujem tým ľuďom, ktorých som sa dotkla," vyhlásila Jastremská v príspevku na sociálnej sieti twitter.



Ukrajinka má na svojom konte tri tituly z turnajov WTA. Na grandslamovom podujatí sa dostala najďalej do 4. kola vo Wimbledone v minulom roku. Informovala agentúra AFP.