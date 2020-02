Jung postúpil do semifinále turnaja ATP v New Yorku

Dvojhra - štvrťfinále:



Jason Jung (Taiwan) - Reilly Opelka (3-USA) 5:7, 6:4, 6:4

Andreas Seppi (Tal.) - Jordan Thompson (Aus.) 6:7 (2), 6:4, 6:1

New York 15. februára (TASR) – Taiwanský tenista Jason Jung postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. V stretnutí štvrťfinále zdolal domácu trojku podujatia Reillyho Opielku 5:7, 6:4, 6:4.