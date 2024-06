Kaderka skončil na poste prezidenta českého zväzu, nahradil ho Kotrba

Praha 7. júna (TASR) - Trestne stíhaný Ivo Kaderka už nie je prezident Českého tenisového zväzu (ČTS). V piatok ho odvolali delegáti mimoriadneho valného zhromaždenia zväzu, hoci deň pred jeho zasadnutím Kaderka oznámil rezignáciu na svoj post. Jeho nástupcom sa stal Jakub Kotrba.



Kaderka je od februára stíhaný za podvody so štátnymi dotáciami a hrozí mu až desaťročné väzenie. Na valnom zhromaždení sa nezúčastnil a napriek rezignácii hlasovali prítomní o jeho odvolaní. Pri rezignácii totiž beží dvojmesačná lehota, počas ktorej by mu zostali niektoré právomoci. Za jeho odvolanie zdvihlo ruku 112 delegátov, dvaja boli proti a päť sa zdržalo hlasovania, informoval portál isport.cz.



Šesťdesiatročný Kaderka bol na čele českého tenisu od roku 1998, nahradí ho Kotrba. "Ďakujem za dôveru, teraz začína práca. Budeme sa snažiť splniť to, čo sme sľúbili," uviedol Kotrba po zvolení nového trojčlenného predsedníctva ČTS, v ktorom budú okrem neho aj Petr Pála a Martin Hynek.