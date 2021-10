Plíšková: Som hrdá, že som sa po piaty raz kvalifikovala na finále WTA

Praha 4. októbra (TASR) - Češka Karolína Plíšková si ako štvrtá hráčka zabezpečila účasť na tohtoročnom tenisovom Turnaji majsteriek v Guadalajare (10. až 16. novembra).



Okrem ženskej svetovej trojky sa do tejto chvíle na podujatie kvalifikovali jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie, dvojka AArina Sobolenková z Bieloruska a Plíškovej krajanka Barbora Krejčíková.



"Som hrdá, že som sa po piaty raz kvalifikovala na finále WTA. Keď tu hráte, znamená to, že ste boli jednou z najlepších hráčok sezóny a to je vždy môj cieľ," citovala slová finalistky Wimbledonu 2021 agentúra APA.