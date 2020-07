Kerberová sa stala čestnou členkou Nemeckého tenisového zväzu

Bad Homburg 11. júla (TASR) - Trojnásobná grandslemová víťazka Angelique Kerberová sa sala čestnou členkou Nemeckého tenisového zväzu. Niekdajšiu svetovú jednotku slávnostne inaugurovali v sobotu na centrálnom dvorci v Bad Homburgu.



Tridsaťdvaročná Kerberová v roku 2016 získala svoj prvý grandslamový titul, keď sa tešila na Australian Open, ten istý rok zvíťazila aj na US Open a o dva roky neskôr pridala tretiu trofej vo Wimbledone. Práve v sobotu by sa konalo finále tohtoročného vrcholu trávnatej časti sezóny, no podujatie v All England Clube zrušili pre pandémiu koronavírusu. "Je to pre mňa veľká česť, pretože takáto pocta sa neujde každému," povedala po slávnosti Kerberová, ktorá je po Steffi Grafovej prvá Nemka s grandslamovým titulom. Informovala o tom agentúra DPA.