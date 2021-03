Klein zdolal Martina a postúpil do 2. kola turnaja v Buenos Aires

Dvojhra - 1. kolo:



Lukáš KLEIN (SR) - Andrej MARTIN (SR) 6:4, 6:3

Gianluca Mager (Tal.) - Salvatore Caruso (Tal.) 7:6 (5), 6:4

Sumit Nagal (India) - Joao Sousa (Portug.) 6:2, 6:0



Buenos Aires 2. marca (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa prvýkrát v kariére prebojoval do 2. kola dvojhry na turnaji ATP. V úvodnom kole antukového podujatia v Buenos Aires zdolal v pozícii kvalifikanta svojho krajana Andreja Martina 6:4, 6:3. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti najvyššie nasadenému domácemu Argentínčanovi Diegovi Sebastianovi Schwartzmanovi.Kleinovi vyšiel úvod zápasu s Martinom a po rýchlom brejku si vybudoval náskok 4:1. Martin síce vyrovnal na 4:4, no koncovka setu patrila Kleinovi, ktorý v desiatom geme opäť prelomil podanie slovenskej singlovej dvojky. V druhom sete Klein odskočil Martinovi na 5:2 a aj tretí vzájomný zápas so slovenským daviscupovým reprezentantom dotiahol do úspešného konca. Vlani ho zdolal v slovenskej sérii Peugeot Tennis Tour i v českej extralige.uviedol Klein pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu na margo derby s Martinom.