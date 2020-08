Kontová postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v New Yorku (2)

Dvojhra - osemfinále:



Elise Mertensová (Belg.-14) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 6:2, 6:3, Anett Kontaveitová (Est.-12) - Marie Bouzková (ČR) 6:3, 6:3, Johanna Kontová (V.Brit.-8) - Vera Zvonariovová (Rus.) 6:4, 6:2

New York 25. augusta (TASR) - Estónska tenistka Anett Kontaveitová postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku po triumfe nad Češkou Mariou Bouzkovou 6:3 a 6:3.