Aj najvyššie nasadený Kližan postúpil do osemfinále Bratislava Open

dvojhra - 2. kolo:



Martin KLIŽAN (1-SR) - Lucas Gerch (Nem.) 6:4, 7:5, Andrej MARTIN (5-SR) - Jeremy Jahn (Nem) 6:7 (5), 6:2, 6:2, Jozef KOVALÍK (4-SR) - Sekou Bangoura (USA) 6:3, 6:4, Václav Šafránek (ČR) - Corentin Moutet (3-Fr.) 3:6, 7:6 (3), 6:4, Adam Pavlásek (ČR) - Elliot Benchetrit (10-Fr.) 7:6 (3), 6:2, Vladimir Ignatik (15-Biel.) - Jonáš Forejtek (ČR) 6:4, 7:5, Blaž Rola (6-Slovin.) - Benjamin Hassan (Nem.) 6:3, 6:4, Frederico Ferreira Silva (Portug.) - Goncalo Oliveira (Portug.) 6:2, 6:1, Alexej Vatutin (9-Rus.) - Sebastian Fanselow (Nem.) 6:4, 6:4



Bratislava 19. júna (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval do osemfinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open. V 2. kole si ako nasadená štvorka poradil s Američanom Sekouom Bangourom 6:3, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále ho čaká pätnásty nasadený Bielorus Vladimir Ignatik.povedal Kovalík po postupe medzi elitnú šestnástku.Ďalej ide aj piaty nasadený Kovalíkov kolega zo slovenského daviscupového tímu Andrej Martin. Víťaz minulotýždňového challengeru v kazašskom Šymkente sa v prvom sete trápil s Nemcom Jeremym Jahnom a prehral ho 6:7 (5), ďalšie dve dejstvá však vyhral jasne 6:2, 6:2.Úlohu favorita potvrdil aj najvyššie nasadený Martin Kližan. Nemca Erica Gercha zdolal 6:4, 7:5. V druhom sete prehrával 0:3, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj.pochvaľoval si najlepší slovenský singlista.