Monte Carlo 16. októbra (TASR) - Slovenský tenista Michal Krajčí získal striebro na turnaji TennisEurope Junior Masters. Na vrcholnom podujatí juniorskej sezóny v Monte Carle súťažilo osem najlepších chlapcov a dievčat vo vekových kategóriách do 14 a 16 rokov. Štvrtý nasadený hráč nestačil vo finále na Marka Maksimoviča z Bosny a Hercegovinyu za 101 minút 5:7, 3:6.



Ziskom striebornej medaily dosiahol svoj najväčší úspech. "Som rád, že som mohol byť na takomto turnaji a na takom peknom mieste. Naozaj som si to užil. Škoda finálového zápasu. Viem podať aj lepší výkon, možno by to dopadlo ináč. Teraz s tým však už nič nespravím a ide sa ďalej," povedal 16-ročný Krajčí v tlačovej správe Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Medzi dievčatami v kategórii do 16 rokov skončila Karolína Krajmerová na šiestom mieste. V súboji o piatu priečku nestačila na Grékyňu Artemis Aslanisviliovú za 68 minút 1:6, 2:6.



Účinkovanie Krajčího a Krajmerovej zhodnotil reprezentačný tréner mládeže Rastislav Nakládal, ktorý sledoval vystúpenie oboch hráčov v Monte Carle: "Krásne prostredie komfortného klubu, kde pôsobia a trénujú mnohé svetové tenisové hviezdy, si užili tento týždeň aj naši dvaja juniorskí reprezentanti. Michal mal dobrú formu a dva svoje zápasy proti kvalitným súperom dotiahol do zdarného konca. No v tom poslednom, finálovom, na neho doľahla ťažoba zodpovednosti a nezvládol úlohu favorita. Strieborná medaila je však na takomto záverečnom podujatí veľký úspech. Karolína, žiaľ, neuspela v prvom zápase a vo vyrovnanom súboji podľahla neskoršej víťazke celého podujatia. Cítila, že mala na viac. Ako to občas býva, keď sa už nehrá o medaily, nepodala v boji o piate miesto svoj štandardný výkon."