Krejčíková sa odhlásila z US Open pre obavy z koronavírusu

Praha 8. augusta (TASR) - Česká tenistka Barbora Krejčíková sa odhlásila z grandslamového turnaja US Open pre obavy z koronavírusu. Informoval o tom server idnes.cz. Svetová deblová osmička mala v New Yorku po prvý raz štartovať aj vo dvojhre. Vlani postúpila vo štvorhre po boku krajanky Kateřiny Siniakovej do semifinále.



Do New Yorku pre obavy zo šírenia Covidu-19 nepôjdu ani svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, Ukrajinka Jelina Svitolinová či Holanďanka Kiki Bertensová. Chýbať budú aj obhajca titulu v mužskom singli Španiel Rafael Nadal, Austrálčan Nick Kyrgios a Švajčiar Stan Wawrinka.