Kučová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v Gdyni

Dvojhra - semifinále:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Tamara Korpatschová (Nem.) 6:0, 6:3

Maryna Zanevská (Belg.) - Kateryna Kozlovová (Ukr.) 6:2, 4:6, 6:3

Gdyňa 24. júla (TASR) – Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA. V semifinále antukového podujatia v poľskej Gdyni deklasovala Nemku Tamaru Korpatschovú 6:0, 6:3. V dueli o titul nastúpi v nedeľu proti Belgičanke Maryne Zanevskej, ktorá zdolala Ukrajinku Katerynu Kozlovovú po boji v troch setoch 6:2, 4:6 a 6:3.Kučová mala proti Korpatschovej raketový štart, trikrát prelomila podanie Nemky a v prvom sete jej uštedrila kanára. Slovenka na kurte dominovala, vo výmenách tlačila súperku do defenzívy. V druhom dejstve odskočila Korpatschovej na 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Doposiaľ najväčší úspech dosiahla Kučová vlani v Prahe, kde vyhrala turnaj kategórie 125K. V roku 2016 bola v semifinále prestížneho Roger´s Cupu v Montreale.Kučová po postupe do finále v Gdyni neskrývala dojatie.uviedla víťazka dvojhry junioriek na US Open z roku 2007.