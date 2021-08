Kučová sa ako lucky loser predstaví v hlavnej súťaži US Open

New York 28. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa aj napriek prehre vo finále kvalifikácie dostala do hlavnej súťaže dvojhry na grandslamovom US Open. Vďaka odhláseniu sa viacerých hráčok z hlavného pavúka sa vo Flushing Meadows predstaví ako lucky loser. Jej súperkou bude Ann Liová, 67. hráčka rebríčka WTA.



S dvadsaťjedenročnou Američankou sa na profesionálnom okruhu zatiaľ nestretla. Pre Kučovú to bude druhá účasť v hlavnej súťaži na US Open. V roku 2016 vypadla hneď v úvodnom kole. Informácie pochádzajú z webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).