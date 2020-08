Kužmová postúpila do finále kvalifikácie, uspeli aj Gombos s Martinom

Cincinnati 21. augusta (TASR) – Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v New Yorku. V prvom kole ako pästnásta nasadená zdolala Belgičanku Greetje Minnenovú v dvoch setoch 7:5, 6:2. V boji o postup do hlavnej súťaže sa stretne s Američankou Ann Li.



Uspeli aj obaja slovenskí zástupcovia v kvalifikácii dvojhry turnaja ATP. Norbert Gombos si v úvodnom kole poradil s 23. nasadeným Talianom Stefanom Travagliom v troch setoch 7:6 (6), 4:6, 6:4 a vo finále kvalifikácie narazí na Soonwoo Kwona z Kórejskej republiky. Andrej Martin vyradil ďalšieho talianskeho tenistu, osemnásteho nasadeného Gianlucu Magera po výsledku 6:2, 7:5 a o postup do hlavnej súťaže zabojuje v piatok proti Lloydovi Georgeovi Harrisovi z JAR.



Spoločné podujatie ATP a WTA sa malo pôvodne konať v americkom Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli do newyorskej "bubliny". V záverečný augustový deň odštartuje v tenisovom centre Billie Jean Kingovej grandslamový US Open.