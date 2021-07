Kužmová prehrala vo štvrťfinále turnaja WTA v Prahe s Martincovou

dvojhra - štvrťfinále:

Barbora Krejčíková (ČR-2) - Kateřina Siniaková (ČR-5) 6:3, 6:0

Sin-jü Wang (Čína) - Grace Minová (USA) 6:3, 6:3,

Tereza Martincová (ČR-8) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:2, 6:2

Greetje Minnenová (Bel.-9) - Storm Sandersová (Austr.) 6:2, 6:1

Praha 16. júla (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa na turnaji WTA v Prahe neprebojovala do semifinále. V piatkovom stretnutí štvrťfinále dvojhry bola nad jej sily ôsma nasadená domáca hráčka Tereza Martincová, ktorej za 68 minút podľahla 2:6, 2:6.Stopäťdesiatašiesta hráča rebríčka WTA v prvom sete až trikrát stratila vlastné podanie a prehrala ho 2:6. Do druhého vstúpila lepšie, viedla 2:0, no následne súperka získala šesť hier za sebou a triumfovala 6:2.