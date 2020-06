Kužmová si v tejto situácii cení každý zápas

Bratislava 8. júna (TASR) – Slovenská singlová tenisová jednotka Viktória Kužmová zvládla prvé vystúpenie po minulotýždňovom ukončení spolupráce s trénerom Michalom Mertiňákom. V pondelňajšom 1. kole extraligy žien vybojovala pre Slovan Bratislava bod na kurtoch Slávie STU Bratislava.



V mestskom derby sa vo vzájomnom súboji predstavili aj Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová (Slovan), ktorá figuruje vo svetovom rebríčku na ôsmom mieste, a Anna Karolína Schmiedlová (Slávia). Kužmová zdolala menej známu súperku Timeu Jarúškovú 6:2, 7:5.



"Vždy čakám takéto ťažké zápasy, pretože ktokoľvek bude hrať s Belindou, s Kajkou alebo so mnou, každé z tých mladých dievčat bude hrať na sto percent. Predsa len, im sa hrá ľahšie s nami, nemajú absolútne čo stratiť. My sme tie, ktoré musíme niečo potvrdiť a vyhrať, je to pre nás oveľa náročnejšie," povedala 82. hráčka sveta, ktorá má skúsenosti z extraligy aj z minulých rokov.



V porovnaní s turnajmi hlavného profesionálneho okruhu majú tenistky skromnejšie podmienky, pred komornou diváckou kulisou si samé prehadzujú tabuľky so skóre či si zbierajú loptičky.



"Nedokážem to brať ako tréning, keď sa hrá zápas, idem naplno a chcem vyhrať. Myslím si, že každý zápas v momentálnej situácii je super. Takisto zápasy, ktoré sme mali v NTC, sú len plus pre každú jednu z nás. Je to trošku iné, teraz sa nemôže stať, že sme na nejakom inom turnaji. Mne sa stalo vlani, že som hrala finále štvorhry v Prahe, takže som nemohla hrať extraligu. Všetky sme tu a určite je super aj pre ľudí, že sa môžu prísť pozrieť na veľmi dobré zápasy."



Druhé kolo extraligy je na programe v stredu a súťaž vyvrcholí finále a stretnutiami o umiestnenie v piatok. Pre tenistky je to momentálne jediná možnosť, ako si merať sily v ostrých dueloch. Podľa Kužmovej potrvá ešte niekoľko týždňov, kým sa začnú konať turnaje v zahraničí, hoci sa rieši spolupráca s českou stranou. Otázne je, pod koho vedením sa na nich 22-ročná Kužmová zúčastní, zatiaľ trénuje s otcom a v pondelok nezverejnila informácie, kto by sa mohol stať jej novým koučom.