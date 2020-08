New York 24. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Poľkou Igou Swiatekovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v New Yorku. V 2. kole si poradili s domácim americkým párom Asia Muhammadová, Taylor Townsendová 7:6 (3), 6:4.