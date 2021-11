Tenis: Kužmová zdolala Rogersovú, Slovensko vedie nad USA

finálový turnaj Pohára Billy Jean-Kingovej:



C-skupina:



USA - SLOVENSKO 0:1 po úvodnej dvojhre



Shelby Rogersová - Viktória Kužmová 4:6, 4:6

Praha 2. novembra (TASR) - Slovenské tenistky vedú vo svojom druhom vystúpení v C-skupine na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe nad USA 1:0. O úvodný bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa postarala Viktória Kužmová, ktorá zdolala Shelby Rogersovú v dvoch setoch 6:4 a 6:4. Slovenky po úvodnej prehre so Španielskom 1:2 potrebovali USA zdolať, aby sa udržali v hre o prienik do semifinále.Lepší štart do zápasu predviedla Rogersová, ktorá pôsobila sebavedomým dojmom a po brejku vo štvrtej hre sa ujala vedenia 3:1. Slovenka však 42. hráčke sveta vzápätí zobrala podanie a vyrovnala na 3:3. Rozhodovalo sa v závere setu - v ôsmej hre Kužmová odvrátila jeden brejkbal súperky a v deviatej sama hneď prvý premenila. Za stavu 5:4 potom pri svojom servise potvrdila triumf v prvom sete.Aj v druhom dejstve sa favorizovaná Američanka dostala do náskoku 3:1, Kužmová však bojovala a získala nasledujúce štyri hry za sebou. Náskok 5:3 potom pretavila do víťazstva v druhom sete a pre slovenské farby získala prvý bod v zápase. Stretnutie, v ktorom Slovenka v oboch setoch otočila skóre z 1:3, trvalo 86 minút.," povedala Kužmová v prvom pozápasovom rozhovore.V druhej dvojhre proti sebe nastúpili tímové jednotky Danielle Collinsová a Anna Karolína Schmiedlová. Do záverečnej štvorhry slovenský kapitán predbežne nominoval duo Kužmová, Tereza Mihalíková, na strane USA by mali nastúpiť Caroline Dolehideová a CoCo Vandewegheová.