Kyrgios čelil v Stuttgarte rasistickým urážkam, odmietal dohrať zápas

Stuttgart 12. júna (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios prezradil, že počas semifinálového zápasu na podujatí ATP v Stuttgarte čelil rasistickým urážkam z hľadiska. S turnajom sa rozlúčil v sobotu po prehre s Britom Andym Murraym 6:7 (5), 2:6.



"Kedy sa toto skončí? Dokedy budeme musieť počúvať rasistické nadávky od publika? Chápem, že moje správanie nie je vždy to najlepšie, no výrazy ako 'ty malá čierna ovca', 'zavri hubu a hraj' nie sú akceptovateľné. Keby som to chcel divákom nejako odplatiť, dostal by som trest. Celé je to postavené na hlavu," napísal Austrálčan na Instagrame.



Kyrgiosovi odobral rozhodca fiftín za rozmlátenie rakety v tajbrejku prvého setu. V druhom sete dostal varovanie za nešportové správanie, keď sa priblížil k divákom a spýtal sa ich: "Čo ste mi to povedali?" Kyrgios si potom sadol na lavičku a odmietal pokračovať v zápase. K dohraniu ho presvedčil až supervízor turnaja, informovala agentúra AP. Diváci ho pri odchode do šatne vypískali.