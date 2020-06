Kyrgios skritizoval ATP, plány na US Open sú podľa neho predčasné

Sydney 11. júna (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios skritizoval riadiacu organizáciu ATP za snahu zorganizovať US Open napriek pandémii koronavírusu a nepokojom v USA. Grandslamový turnaj má v New Yorku odštartovať 31. augusta, aj keď mesto je epicentrum ochorenia v krajine, ktorá má najviac nakazených aj mŕtvych na COVID-19 na svete.



Podľa Kyrgiosa sú plány na zorganizovanie podujatia predčasné. "Je to sebecké, ale prípravy ATP idú ďalej. Samozrejme, koronavírus, ale ide aj o nepokoje. Najprv musíme spoločne zvládnuť tieto problémy a potom sa môžeme vrátiť k tenisu," napísal 25-ročný Austrálčan na twitteri.



Medzinárodné turnaje sa pre pandémiu nehrajú od polovice marca, Roland Garros odložili na prelom septembra a októbra a Wimbledon sa neuskutoční vôbec. Na US Open majú platiť hygienické pravidlá vrátane štrnásťdňovej karantény pre hráčov, ktorí pricestujú do USA. Ich sprievod bude môcť tvoriť len jeden človek.



Srbský líder svetového rebríčka Novak Djokovič pripustil, že vynechá severoamerickú časť a sezónu reštartuje v Európe na antuke začiatkom septembra. "Väčšina hráčov, s ktorými som sa rozprával, nevidí svoju účasť ružovo," povedal Djokovič podľa agentúry AP. Podobný názor zastáva aj Španiel Rafael Nadal, ktorý by mal na US Open obhajovať singlový titul z vlaňajška.