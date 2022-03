Americká tenistka Lepčenková dostala dištanc za doping

Lausanne 4. marca (TASR) - Americká tenistka Varvara Lepčenková dostala od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) štvorročný dištanc za doping. Bývalá devätnásta hráčka svetového rebríčka sa plánuje voči verdiktu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).



Tridsaťpäťročná Lepčenková mala vlani na turnaji v Maďarsku pozitívny test na zakázaný stimulant a už v auguste ju provizórne suspendovali. Jej právny zástupca na februárovom vypočúvaní pred nezávislým tribunálom uviedol, že nie je vylúčené, že príčinou pozitívneho testu je kontaminácia doplnkovým suplementom. Podľa tribunálu však nedokázal hodnoverne preukázať, že užitie zakázanej látky bolo neúmyselné. Štvorročný trest plynie retroaktívne od 19. augusta 2021, do súťažného diania by sa tak Lepčenková mohla vrátiť až v auguste 2025, keď bude mať 39 rokov.



Rodáčka z uzbeckého Taškentu má ukrajinské korene, od septembra 2007 vlastní americký pas. USA reprezentovala aj na OH 2012 v Londýne. Je to už jej druhé dopingové previnenie, v roku 2016 mala pozitívny test na meldónium. Vtedy však ITF uznala, že nie je vinná za užitie látky, preto sa na súčasný prípad pozerá ako na jej prvý dopingový prehrešok.