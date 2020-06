Martin po odklepnutí US Open:Podmienky by mali byť férové pre všetkých

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin je rozhodnutý využiť právo štartu v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji US Open. Tvrdí však, že podmienky by mali byť rovnaké pre všetkých hráčov svetového rebríčka ATP. Organizátori v stredu definitívne odklepli konanie podujatia v pôvodnom termíne (31. augusta - 13. septembra).



"Súhlasím s tým, že by sa malo hrať čo najskôr. Podmienky by však mali byť férové voči všetkým, nielen voči tenistom z Top 100 alebo tým, ktorí sú na výslní a zarábajú peniaze. Šport je hlavne o spravodlivosti, mali by v ňom platiť zásady fair play," myslí si najlepší slovenský singlista.



Viacerí hráči na čele so Srbom Novakom Djokovičom sa vyjadrili k organizovaniu turnaja v čase pandémie koronavírusu kriticky. "Myslím si, že hráči majú do toho čo povedať a aj keď organizátori US Open plánujú usporiadať turnaj v pôvodnom termíne, nemusí to byť ešte úplne samozrejmé. Uvidíme, aký bude hlas väčšiny," dodal Martin.