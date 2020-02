Martin prehral v 1. kole dvojhry v Santiagu s Davidovichom Fokinom

Dvojhra - 1. kolo:



Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) - Andrej MARTIN (SR) 2:6, 7:6 (5), 6:3

Santiago 25. februára (TASR) – Slovenský tenista Andrej Martin neuspel v 1. kole dvojhry na antukovom turnaji ATP v čílskom Santiagu. Napriek sľubnému úvodu prehral so Španielom Alejandrom Davidovichom Fokinom 6:2, 6:7 (5), 3:6. O všetkom rozhodol brejk v šiestom geme tretieho setu.Po návrate z juhoamerického turné sa Martin koncom týždňa zapojí do prípravy slovenského tímu na kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára proti Česku (6.-7. marca na antuke v bratislavskom NTC). Na základe aktuálneho postavenia vo svetovom rebríčku ATP (95.) by mal byť slovenskou jednotkou.