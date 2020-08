New York 21. augusta (TASR) - Slovenský tenista Andrej Martin vypadol vo finále kvalifikácie na turnaji ATP v New Yorku. V piatkovom 2. kole nestačil v priamom boji o postup do hlavnej súťaže na Lloyda Georgea Harrisa z JAR po trojsetovej bitke 2:6, 6:4 a 1:6.



Spoločné podujatie ATP a WTA sa malo pôvodne konať v americkom Cincinnati, ale pre pandémiu koronavírusu ho presunuli do newyorskej "bubliny". V záverečný augustový deň odštartuje v tenisovom centre Billie Jean Kingovej grandslamový US Open.