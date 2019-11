Berrettini sa s turnajom majstrov rozlúčil triumfom

Londýn 14. novembra (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini sa s účinkovaním na turnaji majstrov v Londýne rozlúčil víťazstvom. Vo štvrtok zdolal už istého víťaza skupiny Björna Borga Rakúšana Dominica Thiema v dvoch setoch 7:6 (3) a 6:3. Piaty nasadený Thiem už mal pred stretnutím zabezpečenú miestenku v semifinále.



Berrettini si pripísal svoj vôbec prvý triumf na koncoročnom turnaji ATP, keď ukázal väčšiu vôľu i nasadenie. Prvý set získal až v tajbrejku, hoci v deviatom geme za stavu 4:4 ako prvý brejkol súpera, Thiem však okamžite odpovedal rovnako. V tajbrejku ale Talian rýchlo viedol 4:0 a náskok už z rúk nepustil. 0 osude druhého dejstva rozhodol brejk Berrettiniho na 4:2, v deviatej hre potom využil hneď svoj prvý mečbal. Napriek výhre obsadil Talian v skupine poslednú priečku.



O druhé postupové miesto zo skupiny večer od 21.00 SEČ bojovali v šlágri skupiny a repríze tohtoročného wimbledonského finále Srb Novak Djokovič a Švajčiar Roger Federer. Bol to už 49. vzájomný duel velikánov, Djokovič viedol v bilancii 26:22. Srb by si postupom do semifinále udržal šancu na zisk postu koncoročnej jednotky svetového rebríčka. Djokovič vyhral turnaj majstrov doteraz päťkrát (2008, 2012, 2013, 2014, 2015), Federer má na konte o jeden titul viac (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011).



Skupina Björna Borga:



Matteo Berrettini (8-Tal.) - Dominic Thiem (5-Rak.) 7:6 (3), 6:3