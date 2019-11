Djokovič po prehre: Federer bol vo všetkých aspektoch lepší

Londýn 15. novembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prišiel o možnosť stať sa koncoročnou svetovou jednotkou. V priamom súboji o postup zo skupiny Björna Borga na turnaji majstrov v Londýne nestačil v dvoch setoch na Švajčiara Rogera Federera. Koncoročnou jednotkou rebríčka bude piatykrát v kariére Španiel Rafael Nadal.



Federer v 49. vzájomnom dueli velikánov znížil bilanciu na 23:26 zo svojho pohľadu a prerušil sériu piatich prehier s Djokovičom, vrátane päťsetovej z tohtoročného finále Wimbledonu. Srb prehrou stratil šancu vyrovnať sa svojmu súperovi v počte triumfov na koncoročnom podujatí ATP, ktorý vyhral celkovo päťkrát (2008, 2012, 2013, 2014, 2015). "Roger bol vo všetkých aspektoch lepší hráč a výhru si jednoznačne zaslúžil. Výborne podával, pohyboval sa po kurte a vracal mi takmer všetky loptičky. Skrátka, všetko robil lepšie," uviedol po dueli Djokovič.



Federer má na Masters na konte rekordných šesť víťazstiev (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011) a do semifinále sa pri 17-tich účastiach nedostal jedinýkrát v roku 2008. "Vynikajúca atmosféra a proti mne vynikajúci súper. Bolo to niečo špeciálne, ja som si to od začiatku užíval a hral som skutočne dobre. Výborne som servoval, mal som jasný zápasový plán a ten fungoval na jednotku. Už sa teším na víkend, dúfam, že ukážem opäť dobrý tenis," povedal Federer bezprostredne po zápase, ktorý trval iba 73 minút. V semifinále ho čaká víťaz skupiny Andreho Agassiho.