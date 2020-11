Medvedev po hladkom triumfe nad Djokovičom v semifinále

skupina Tokio 1870:



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Novak Djokovič (Srb.-1) 6:3, 6:3,

Alexander Zverev (Nem.-5) - Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) 6:3, 4:6, 6:3

tabuľka:



1. Medwedew 2 2 0 4:0 2*



2. Djokovič 2 1 1 2:2 1



3. Zverev 2 1 1 2:3 1



4. Schwartzman 2 0 2 1:4 0



* istý postup do semifinále

Londýn 19. novembra (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal po Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Miestenku medzi elitným kvartetom si definitívne zabezpečil vďaka hladkému víťazstvu 6:3, 6:3 nad najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom. V skupine s názvom Tokio 1970 už turnajová štvorka nemôže skončiť horšie ako na druhom mieste.Medvedev nadviazal proti lídrovi svetového rebríčka na výborné výkony z turnaja Masters 1000 v Paríži, na ktorom získal cennú trofej. Už v treťom geme sa Rus po dvoch nevynútených chybách Djokoviča z forhendu dostal k dvom brejkbalom. Ani jeden z nich nevyužil, v "" siedmom geme však získal Djokovičovo podanie a dostal sa na koňa, Vďaka zisku siedmich hier za sebou vyhral prvý set a v druhom si vybudoval rozhodujúci náskok 3:0. V deviatom geme premenil skvele podávajúci i returnujúci Medvedev hneď prvý mečbal a odplatil Djokovičovi prehru z januárového ATP Cupu v Austrálii. Djokovič sa v piatok v priamom súboji o semifinále stretne s piatym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom.Medvedev bol po postupe do semifinále nadšený. "uviedol Rus pre BBC Sport.Schwartzmanovi vyšiel úvod zápasu so Zverevom, keď v treťom geme po pokazenom voleji Nemca zobral súperovi podanie a ujal sa vedenia 2:1. Zverev však potom získal štyri gemy za sebou a prvý set sa stal jeho korisťou. Za stavu 5:3 čelil víťaz turnaja majstrov z roku 2018 dvom brejkbalom, no oba odvrátil kvalitnými podaniami a následne pridal ďalšie dva skvelé servisy.V druhom dejstve Zverev po rýchlom brejku odskočil Schwartzmanovi na 3:1. Argentínčan sa však v ďalších minútach rozohral k dobrému výkonu. Otočil na 4:3, v desiatom geme opäť zobral Nemcovi servis a vynútil si tretí set. V ňom mal však navrch Zverev. Za stavu 2:2 po víťaznom údere z plného behu prelomil podanie Schwartzmana a triumf spečatil ďalším brejkom v deviatom geme." uviedol Zverev v pozápasovom rozhovore.