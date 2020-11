Nadal po postupe do semifinále turnaja majstrov

Skupina Londýn 2020:

Rafael Nadal (Šp,-2) – Stefanos Tsitsipas (Gr.-6) 6:4, 4:6, 6:2

Andrej Rubľov (Rus.-7) – Dominic Thiem (Rak.-3) 6:2, 7:5

Tabuľka:



1. Dominic Thiem (Rak.-3) 3 2 1 4:3 2 *



2. Rafael Nadal (Šp.-2) 3 2 1 4:3 2 *



-------------------------------------------------



3. Stefanos Tsitsipas (Gr.-6) 2 1 2 4:5 1



4. Andrej Rubľov (Rus.-7) 3 1 2 3:4 1



Londýn 20. novembra (TASR) – Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal tretím semifinalistom dvojhry na tohtoročnom turnaji majstrov. V záverečnom vystúpení v skupine s názvom Londýn 2020 v priamom súboji o postup zdolal ako nasadená dvojka obhajcu titulu Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 4:6, 6:2. V semifinále nastúpi v sobotu proti Rusovi Daniilovi Medvedevovi.Nadal obsadil v konečnej tabuľke skupiny druhé miesto za Rakúšanom Dominicom Thiemom, ktorý si v semifinále skríži rakety s víťazom piatkového súboja medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Nemcom Alexandrom Zverevom. Nadal stále živí šancu na premiérový triumf na koncoročnom vrchole sezóny a zisk poslednej veľkej trofeje, ktorá mu chýba v zbierke.V prvom sete večerného šlágra v 02 aréne si obaja aktéri až do šiesteho gemu suverénne držali servis. Za stavu 3:3 Nadal nevyužil dva brejkbaly, no v deviatom geme po dvojchybe Tsitsipasa prelomil Grékov servis a po potvrdení brejku získal úvodný set vo svoj prospech. O osude druhého dejstva rozhodol desiaty gem, v ktorom dovtedy skvele servujúci Nadal po dvojchybe prišiel o servis. Španiel sa rýchlo otriasol a v úvode tretieho setu zobral Tsitsipasovi podanie. Grék hneď vzápätí kontroval rebrejkom, v treťom geme však pri vlastnom servise neuhral ani fiftín. Vo štvrtej hre síce viedol 30:0, no Španiel potvrdil brejk a zápas dotiahol do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenil po víťaznom bekhende po čiare v poradí druhý mečbal a vzájomnú bilanciu s Tsitsipasom upravil na 6:1.uviedol Nadal pre BBC Sport.Siedmy nasadený Sus Andrej Rubľov si na turnaji majstrov pripísal na konto prvé víťazstvo. V záverečnom vystúpení zdolal už istého semifinalistu Thiema 6:2, 7:5. Vo vzájomnej bilancii sa ujal vedenia 4:3. Večer v priamom súboji o postup nastúpili proti sebe Španiel Rafael Nadal a obhajca titulu Grék Stefanos Tsitsipas.Rubľov po dvoch prehrách už nemal šancu dostať sa medzi elitné kvarteto, s turnajom sa však pri debute na Masters chcel rozlúčiť víťazne. Rusovi v 02 aréne skvele vyšiel úvod zápasu proti Thiemovi, keď dvakrát prelomil podanie nasadenej trojky a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 4:0. Rus demonštroval, že má výborný servis a rýchle nohy, dokázal dobehnúť veľa Thiemovych stopbalov a ešte zakončiť výmenu víťazným úderom. V druhom dejstve vďaka rýchlemu brejku odskočil Rakúšanovi na 4:2. Thiemovi sa síce podarilo vyrovnať na 4:4, no koncovka setu patrila Rubľovovi.Rus premenil mečbal esom.uviedol Rubľov v pozápasovom interview.Thiem napriek prehre vyhral skupinu a v sobotňajšom semifinále sa stretne s víťazom súboja medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Nemcom Alexandrom Zverevom. Proti Rubľovovi nevyužil šancu dosiahnuť 300. víťazstvo na okruhu ATP.priznal víťaz tohtoročného US Open.