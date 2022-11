Nadal prehral s Augerom-Aliassimeom a stratil šancu na postup

turnaj majstrov v Turíne



zelená skupina:



Felix Auger-Aliassime (Kan.-5) - Rafael Nadal (Šp.-1) 6:3, 6:4



Turín 15. novembra (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal stratil šancu na postup do semifinále turnaja majstrov v Turíne. V druhom vystúpení v zelenej skupine totiž v pozícii najvyššie nasadeného hráča prehral s päťkouKanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 3:6, 4:6. Nadal zároveň prišiel o možnosť zabojovať o post koncoročnej svetovej jednotky.Španiel musel po dvojsetovej prehre s Američanom Taylorom Fritzom v utorok bezpodmienečne zvíťaziť, ak chcel pomýšľať na semifinále. V úvode duelu s Augerom-Aliassimeom mal k dispozícii štyri brejkbaly, no nevyužil ich a za stavu 3:4 si neudržal servis, hoci viedol 40:0. Kanaďan následne potvrdil brejk a úvodné dejstvo získal vo svoj prospech.V druhom sete odskočil Nadalovi na 3:1 a tretí vzájomný duel už dotiahol do úspešného konca. Debutant na turnaji majstrov premenil v desiatom geme hneď úvodný mečbal a prvýkrát v kariére získal skalp 22-násobného grandslamového šampióna. Nadalovi odplatil osemfinálovú prehru z tohtoročného Roland Garros v Paríži.uviedol Kanaďan v pozápasovom interview.