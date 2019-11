Tenis-Masters: Polášek s Dodigom prehrali s párom Kubot, Melo

Londýn 10. novembra (TASR) - Slovenskému tenistovi Filipovi Poláškovi nevyšiel debut na deblovom turnaji majstrov v Londýne. Spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali v úvodnom vystúpení v skupine Jonasa Björkmana s druhým nasadeným poľsko-brazílskym párom Lukasz Kubot, Marcelo Melo 6:4, 4:6, 5:10. V utorok nastúpia v 02 aréne proti americko-anglickej dvojici Rajeev Ram, Joe Salisbury, ktorá v nedeľu podľahla juhoafricko-novozélandskému tandemu Raven Klaasen, Michael Venus 3:6, 4:6.



Polášek s Dodigom začali sľubne, v druhom geme viedli po úspešnom obhodení slovenského deblistu a jeho následnom kvalitnom returne 30:0, no Kubot s Melom potom uhrali štyri fiftíny za sebou. Vo štvrtom geme nepremenil slovensko-chorvátsky tandem brejkbal. Za stavu 3:3 sa Kubot s Melom zišli na returne, pri podaní Poláška sa dostali k trom brejkbalom a tretí z nich využili. Wimbledonskí semifinalisti však v ďalších minútach získali tri gemy za sebou a prvý set sa stal napokon ich korisťou. Polášek v koncovke úvodného dejstva exceloval na returne i na sieti.



Na začiatku druhého setu však slovenský daviscupový reprezentant stratil servis, čo Kubot s Melom využili a vynútili si rozhodujúci supertajbrejk. V ňom si poľsko-brazílsky pár vybudoval náskok 5:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Za stavu 9:5 premenil po ese Kubota hneď prvý mečbal a vyrovnal vzájomnú bilanciu s Poláškom a Dodigom na 2:2.



"Bol to vyrovnaný zápas. Začali sme celkom dobre. Potom som si za stavu 3:3 prehral podanie, no našťastie sme to otočili a prvý set vyhrali 6:4. Na začiatku druhého dejstva som opäť stratil servis a už sme to nedokázali dotiahnuť. V supertajbrejku boli súperi lepší a zaslúžene zvíťazili. Lepšie returnovali a na rozdiel od nás využili šance. Bol to môj debut na Masters, no pred zápasom som necítil nejakú veľkú nervozitu. Bolo to v rámci normy, nič dramatické. Teraz nám nezostáva nič iné, ako vyhrať zostávajúce dva zápasy v skupine, ak chceme pomýšľať na postup do semifinále," povedal pre TASR Polášek, druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý štartuje na turnaji majstrov.



V roku 2009 sa na záverečnom vrchole sezóny zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále. V roku 1998 si vo dvojhre zahral na turnaji majstrov Karol Kučera. V roku 1987 ešte v ére ČSSR sa Miloslav Mečíř dostal medzi elitnú "smotánku" v singli i v debli. Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.







štvorhra



skupina Jonasa Björkmana



Lukasz Kubot, Marcelo Melo (2-Poľ./Braz.) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (8-Chor./SR) 4:6, 6:4, 10:5







tabuľka:



1. Raven Klaasen, Michael Venus (JAR/N.Zél.) 1 2:0 1:0



2. Lukasz Kubot, Marcelo Melo (Poľ./Braz.) 1 2:1 1:0



3. Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR) 1 1:2 0:1



4. Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V, Brit.) 1 0:2 0:1