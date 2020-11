Thiem prvým semifinalistom turnaja majstrov

Skupina Londýn 2020:



Dominic Thiem (Rak.-3) – Rafael Nadal (Šp.-2) 7:6 (7), 7:6 (4)

Stefanos Tsitsipas (Gr.-6) – Andrej Rubľov (Rus.-7) 6:1, 4:6, 7:6 (6)

Tabuľka:



1. Thiem 2 2 0 4:1 2 *



------------------------------------------------



2. Tsitsipas 2 1 1 3:3 1



3. Nadal 2 1 1 2:2 1



4. Rubľov 2 0 2 1:4 0



* istý postup do semifinále

Londýn 18. novembra (TASR) – Rakúsky tenista Dominic Thiem sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Londýne. Definitívne o tom rozhodlo víťazstvo obhajcu titulu Gréka Stefanosa Tsitsipasa nad Rusom Andrejom Rubľovom 6:1, 4:6, 7:6 (6) v druhom zápase skupiny s názvom Londýn 2020.Tretí nasadený Thiem, ktorý v úvodnom utorňajšom dueli zdolal dvojku pavúka Španiela Rafaela Nadala 7:6 (7), 7:6 (4), už nemôže skončiť v tabuľke horšie ako na druhom mieste. Rakúšan totiž uspel aj v dueli s Tsitsipasom. O druhom postupujúcom do semifinále sa rozhodne v piatok v priamom súboji medzi Grékom a Nadalom, Rubľov po dvoch prehrách už stratil šancu na účasť vo vyraďovačke.V dueli medzi Thiemom a Nadalom v 02 aréne si v prvom sete obaja aktéri suverénne držali svoje podania a o všetkom rozhodol tajbrejk. V ňom si Španiel po dvoch minibrejkoch vybudoval náskok 5:2 a išiel dvakrát podávať, výhodu však nevyužil. Thiem vyrovnal na 5:5 a nezlomila ho ani následná dvojchyba. Víťaz tohtoročného US Open odvrátil setbal, za stavu 6:7 aj druhý a v dramatickej tajbrejkovej koncovke slávil úspech. Za stavu 8:7 zahral po podaní Nadala nechytateľný forhend do rohu dvorca.Na začiatku druhého dejstva sa Nadal dostal k prvému brejkbalu v zápase, Thiem ho však odvrátil winnerom a udržal si servis. Španiel sa zlepšil na returne a v siedmom geme sa prepracoval k ďalšiemu brejkbalu. Po víťaznom forhende po čiare ho tentokrát využil a ujal sa vedenia 4:3. Thiem však hneď vzápätí kontroval rebrejkom a za stavu 5:4 mal pri podaní Nadala tri mečbaly, vedenie 40:0 však nezužitkoval. Trinásťnásobný šampión Roland Garros získal päť fiftínov za sebou a vyrovnal na 5:5. Rozhodnutie opäť padlo až v tajbrejku. v ktorom mal znovu navrch Thiem. Za stavu 6:4 premenil v poradí piaty mečbal a skorigoval vzájomnú bilanciu s Nadalom na 5:9. V Londýne nadviazal na triumf nad Španielom zo štvrťfinále Australian Open v Melbourne.uviedol Thiem pre BBC Sport.Španiel uznal kvality súpera.uviedol pre oficiálnu stránku ATP Nadal, ktorému chýba ku skompletizovaniu zbierky trofejí práve titul z koncoročného vrcholu sezóny.Tsitsipas v súboji proti Rubľovovi v prvom sete dominoval. Dvakrát prelomil podanie debutanta na Masters a dovolil mu uhrať iba jediný gem. V druhom dejstve Rus zlepšil servis, obmedzil počet nevynútených chýb a vďaka brejku v desiatom geme ho získal vo svoj prospech. V treťom sete si obaja hráči držali svoje podania a rozhodnutie padlo v tajbrejku. V ňom viedol Tsitsipas 5:2, no Rubľov následne získal štyri body za sebou a vypracoval si mečbal. Vzápätí však spravil dvojchybu, čo ho rozhodilo a koncovka patrila Tsitsipasovi.