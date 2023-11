Tenis-Masters: Zverev zdolal Alcaraza v troch setoch

turnaj majstrov - červená skupina:



Alexander Zverev (Nem.) - Carlos Alcaraz (Šp.) 6:7 (3), 6:3, 6:4

Turín 13. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev vstúpil do turnaja majstrov v Turíne víťazstvom nad druhým hráčom svetového rebríčka Španielom Carlosom Alcarazom 6:7 (3), 6:3, 6:4. Ôsmy hráč rebríčka ATP sa v ďalšom zápase stretne s Daniilom Medvedevom.Úvodný zápas červenej skupiny priniesol od úvodu atraktívny a dramatický tenis. V treťom geme prvého setu Zverev brejkol súpera, no Alcaraz predviedol v šiestom geme čistú hru a získal bod pri súperovom podaní. Následne Zverev nevyužil štyri brejkbaly a za stavu 6:5 trikrát odvrátil setbal súpera. Prvý set napokon dospel do tajbrejku, v ktorom Zverev spravil dvakrát chybu pri vlastnom podaní a prvý set získal Alcaraz.Zverev začal druhý ideálne, keď v druhom geme brejkol súpera a po priebehu 4:1 a 5:2 vyhral za 39 minút. Kľúčový moment rozhodujúceho setu priniesol piaty gem, v ktorom Zverev opäť zobral súperovi podanie. V ďalšom priebehu si už obaja tenisti postrážili servis a Nemec napokon triumfoval 6:3. V zápase zvíťazil aj vďaka 16 esám (Alcaraz 11) a iba 5 nevynúteným chybám.Druhý zápas červenej skupiny medzi ruskými tenistami Daniilom Medvedevom a Andrejom Rubľovom je na programe v pondelok od 21.00 h.