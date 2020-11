Medvedev prvým semifinalistom turnaja Masters 1000 v Paríži

Dvojhra – štvrťfinále:



Daniil Medvedev (Rus.-3) – Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-6) 6:3, 6:1

Paríž 6. novembra (TASR) – Ruský tenista Daniil Medvedev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na turnaji Masters 1000 v Paríži. Vo štvrťfinále zdolal ako nasadená trojka šestku pavúka Argentínčana Juana Sebastiana Schwartzmana hladko 6:3, 6:1. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti víťazovi súboja medzi Kanaďanom Milošom Raoničom a domácim Francúzom Ugom Humbertom.Schwartzman nevyužil šancu definitívne získať poslednú ôsmu miestenku na turnaj majstrov v Londýne. Argentínčan je však najväčším kandidátom na to, aby skompletizoval zoznam účastníkov prestížneho podujatia v 02 aréne. V online vydaní ATP Race je deviaty a pred desiatym Talianom Matteom Berrettinim má 580-bodový náskok. V Londýne nebude štartovať Švajčiar Roger Federer, ktorý je v tohtoročnom hodnotení štvrtý. Teoretickú šancu ohroziť Schwartzmana má už iba Španiel Pablo Carreno-Busta, semifinalistu US Open v piatok večer čakal v Paríži zápas proti najvyššie nasadenému krajanovi Rafaelovi Nadalovi.