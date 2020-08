Medvedev sa prebojoval do štvrťfinále turnaja ATP v New Yorku

dvojhra - osemfinále:



New York 25. augusta (TASR) - Ruský tenista Daniil Medvedev sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v New Yorku. Tretí nasadený hráč zdolal v osemfinále Slovinca Aljaža Bedeneho v dvoch setoch 6:3 a 6:3. Nemec Jan-Lennard Struff vyradil sedmičku podujatia Davida Goffina z Belgicka po výsledku 6:4, 3:6 a 6:4.