dvojhra - štvrťfinále:



Elise Mertensová (Belg.-14) - Jessica Pegulová (USA) 6:1, 6:3

New York 26. augusta (TASR) - Belgická tenistka Elise Mertensová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku po triumfe nad domácou Jessicou Pegulovou 6:1 a 6:3.