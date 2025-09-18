< sekcia Šport
Mihalíková s Nichollsovou postúpili v Soule do štvrťfinále štvorhry
Autor TASR
Soul 18. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa na turnaji WTA 500 v Soule predstaví vo štvrťfinále štvorhry. So svojou britskou partnerkou Oliviou Nichollsovou ako nasadené trojky zdolali vo štvrtkovom osemfinále rusko-americkú dvojicu Irina Chromačovová, Ashlyn Kruegerová 7:5, 7:6 (4).
štvorhra - osemfinále:
Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V. Brit./SR-3) - Irina Chromačovová, Ashlyn Kruegerová (Rus./USA) 7:5, 7:6 (4).
