Mihalíková s Nichollsovou postúpili v Soule do štvrťfinále štvorhry

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

Ako nasadené trojky zdolali vo štvrtkovom osemfinále rusko-americkú dvojicu Irina Chromačovová, Ashlyn Kruegerová 7:5, 7:6 (4).

Autor TASR
Soul 18. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa na turnaji WTA 500 v Soule predstaví vo štvrťfinále štvorhry. So svojou britskou partnerkou Oliviou Nichollsovou ako nasadené trojky zdolali vo štvrtkovom osemfinále rusko-americkú dvojicu Irina Chromačovová, Ashlyn Kruegerová 7:5, 7:6 (4).



štvorhra - osemfinále:

Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V. Brit./SR-3) - Irina Chromačovová, Ashlyn Kruegerová (Rus./USA) 7:5, 7:6 (4).
