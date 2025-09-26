Mihalíková s Nichollsovou postúpili do 2. kola štvorhry v Pekingu

< sekcia Šport
Autor TASR
Peking 26. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V dueli 1. kola vyhrali nad piatou nasadenou ruskou dvojicou Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová v dvoch setoch 6:1 a 7:5.