Mihalíková s Nichollsovou postúpili do 2. kola štvorhry v Pekingu

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

V dueli 1. kola vyhrali nad piatou nasadenou ruskou dvojicou Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová v dvoch setoch 6:1 a 7:5.

Autor TASR
Peking 26. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V dueli 1. kola vyhrali nad piatou nasadenou ruskou dvojicou Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová v dvoch setoch 6:1 a 7:5.
