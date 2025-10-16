Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. október 2025
Mihalíková s Nichollsovou vypadli do štvrťfinále štvorhry v Ning-po

Na archívnej snímke slovenská tenistka Tereza Mihalíková. Foto: Michal Svítok

Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola podľahli štvrtej nasadenej maďarsko-brazílskej dvojici Timea Babosová, Luisa Stefaniová v troch setoch 2:6, 6:3, 2:10.

Autor TASR
Wu-chan 16. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou vypadli vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v čínskom meste Ning-po. Vo štvrtkovom stretnutí 2. kola podľahli štvrtej nasadenej maďarsko-brazílskej dvojici Timea Babosová, Luisa Stefaniová v troch setoch 2:6, 6:3, 2:10.



štvorhra - štvrťfinále:

Timea Babosová, Luisa Stefaniová (Maď./Braz.) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) 6:2, 3:6, 10:2
.

