Privatbanka Open: O postupe Molčana rozhodlo pár loptičiek

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Norbert Gombos (SR-2) - Krištof Minárik (SR-7) 6:0, 6:1, Alex Molčan (SR-4) - Tomáš Líška (SR-6) 6:0, 4:6, 7:5

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na turnaji Privatbanka Open. Vo štvrťfinále zvíťazil ako nasadená štvorka nad Tomášom Líškom po trojsetovej bitke 6:0, 4:6, 7:5. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti víťazovi súboja medzi turnajovou jednotkou Andrejom Martinom a Lukášom Pokorným.," uviedol pre TASR finalista Bratislava Open - úvodného podujatia Peugeot Tennis Tour 2020.Suverénne postúpil medzi elitné kvarteto Norbert Gombos. V pozícii turnajovej dvojky deklasoval Krištofa Minárika 6:0, 6:1. V semifinále ho čaká víťaz zápasu medzi Lukášom Kleinom a Filipom Horanským. "," povedal Gombos, ktorý v areáli Slávie STU pozná každý centimeter.Potešilo by ho, keby sa domácej pôde získal titul. "Prvýkrát počas mojej profesionálnej kariéry hrám turnaj na Slávii. Dúfam, že tu uhrám čo najlepší výsledok. Cítim sa v tomto areáli veľmi dobre. Mám tu veľa známych a kamarátov, so Sláviou STU som vyhral štyrikrát za sebou extraligu. Je tu super partia," zdôraznil druhý najlepší slovenský singlista.