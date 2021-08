Molčan nastúpi v 1. kole US Open proti Ilkelovi

New York 28. augusta (TASR) - Úspešní kvalifikanti Alex Molčan a Anna Karolína Schmiedlová už poznajú svojich súperov v 1. kole hlavnej súťaže na tenisovom turnaji US Open. Molčan sa pri grandslamovej premiére v hlavnom pavúku stretne s ďalším kvalifikantom Cemom Ilkelom z Turecka (189. v rebríčku ATP). Pôjde o vôbec prvý vzájomný zápas týchto hráčov, informoval web Slovenského tenisového zväzu (STZ).



"Je to najkrajší pocit, aký som zatiaľ s tenisom zažil. Som neskutočne rád, že sa mi podarilo uspieť v kvalifikácii. Fyzicky to bol nesmierne náročný zápas, na kurte bolo hádam 50 stupňov a veľmi vlhko, takže to bolo naozaj vyčerpávajúce. V dôležitých momentoch som akoby chytil druhý dych a vybehal som také lopty, o ktorých som si myslel, že sa hádam ani vybehať nedajú. Za výbornú kondičnú prípravu vďačím Dávidovi Olaszovi, s ktorým odvádzame veľmi dobrú prácu. Po tenisovej stránke naplno makáme s trénerom Lacom Simonom. Myslím si, že to je na kurte aj vidieť. Hrám približne tak, ako si predstavujeme, že by som mal hrať," povedal Molčan po triumfe nad Portugalcom Gastaom Eliasom.



Prvý set bol jasne v Molčanovej réžii, až trikrát dokázal prelomiť servis súpera. Po prehratom druhom sete bol s brejkom dole aj od piateho gemu rozhodujúceho dejstva. "V treťom sete som prehrával 3:5, ale stále som vedel, že sa to dá otočiť. Súper mal síce silné gemy na podaní, ale veril som, že aj na neho príde slabšia chvíľka a nezahrá toľko prvých servisov. Za stavu 4:5 som do toho dal na príjme všetko. Dobehol som tam neskutočné lopty, čo bolo dosť kľúčové. V tajbrejku som od začiatku ťahal za kratší koniec, prehrával som 4:6, ale nevzdal som sa a vyplatilo sa to. Veľmi som chcel vyhrať a som rád, že sa mi to podarilo," dodal Molčan pre web STZ.



Slovenskej singlovej jednotke Schmiedlovej prisúdil žreb domácu držiteľku voľnej karty Ashlyn Kruegerovú. Sedemnásťročnej Američanke patrí aktuálne v rebríčku WTA 647. miesto a s o deväť rokov staršou Schmiedlovou sa na kurte zatiaľ nestretli.



Na základe rebríčkového postavenia sa priamo do hlavnej časti dostal Norbert Gombos. Ten si zmeria sily so šestnástym nasadeným Čiľanom Cristianom Garínom. Zápas bude mať špecifický náboj, Slovensko a Čile totiž v septembri nastúpia v bratislavskom NTC proti sebe v dueli Davisovho pohára. S Garínom sa vo vzájomnom zápase ešte nestretli.