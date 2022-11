Tenis-MS WTA: Jabeurovej debut nevyšiel, nestačila na Sabalenkovú

MS WTA Tour v americkom Forth Worthe:



skupina Nancy Richeyovej



Maria Sakkariová (Gréc.-5) - Jessica Pegulová (USA-3) 7:6 (6), 7:6 (4)

Aryna Sabalenková (Biel.-7) - Ons Jabeurová (Tun.-2) 3:6, 7:6 (5), 7:5



Forth Worth 1. novembra (TASR) - Tuniskej tenistke Ons Jabeurovej nevyšiel debut na MS WTA Tour, nasadenú dvojku podujatia v americkom Forth Worthe zdolala Aryna Sabalenková 3:6, 7:6 (5), 7:5.Bieloruska nezaznamenala v roku 2022 oslnivé výsledky, no v pozícii sedmičky turnaja Tunisanku zdolala tretíkrát v štvrtom meraní síl. "," tešila sa podľa AFP Sabalenková.Aj v druhom stretnutí skupiny Nancy Richeyovej uspela nižšie nasadená hráčka. Päťka podujatia Maria Sakkariová z Grécka zvíťazila nad domácou trojkou Jessicou Pegulovou po dvoch tajbrejkoch. Svoju bilanciu proti nej vylepšila na 4:2. "," skonštatovala Grékyňa.