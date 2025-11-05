Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rybakinová zdolala Alexandrovovú, ktorá nahradila Keysovú

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová (vľavo) a ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová si podávajú ruky po zápase B-skupiny MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde v stredu 5. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále.

Autor TASR
Rijád 5. novembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová uspela aj vo svojom záverečnom treťom vystúpení v B-skupine na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Rusku Jekaterinu Alexandrovovú, ktorá v stredu nahradila Američanku Madison Keysovú, zdolala 6:4, 6:4.

Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále. Keysová odstúpila z turnaja pre virózu. O ďalšej semifinalistke sa rozhodovalo v priamom súboji medzi druhou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Keysovej krajankou Amandou Anisimovovou.



MS WTA Tour v Rijade - B-skupina:

Jelena Rybakinová (Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4

