< sekcia Šport
Rybakinová zdolala Alexandrovovú, ktorá nahradila Keysovú
Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále.
Autor TASR
Rijád 5. novembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová uspela aj vo svojom záverečnom treťom vystúpení v B-skupine na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Rusku Jekaterinu Alexandrovovú, ktorá v stredu nahradila Američanku Madison Keysovú, zdolala 6:4, 6:4.
Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále. Keysová odstúpila z turnaja pre virózu. O ďalšej semifinalistke sa rozhodovalo v priamom súboji medzi druhou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Keysovej krajankou Amandou Anisimovovou.
Rybakinová si po dvoch víťazstvách už v predstihu zabezpečila prvenstvo v skupine a postup do semifinále. Keysová odstúpila z turnaja pre virózu. O ďalšej semifinalistke sa rozhodovalo v priamom súboji medzi druhou nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a Keysovej krajankou Amandou Anisimovovou.
MS WTA Tour v Rijade - B-skupina:
Jelena Rybakinová (Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4
Jelena Rybakinová (Kaz.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 6:4, 6:4