Sakkariová si vybojovala miestenku v semifinále MS WTA Tour

skupina Nancy Richeyovej:



Ons Jabeurová (Tun.-2) - Jessica Pegulová (USA-3) 1:6, 6:3, 6:3



Maria Sakkariová (Gr.-5) - Arina Sobolenková (Biel.-7) 6:2, 6:4







tabuľka:



1. Sakkariová 2 2 0 4:0 2 - postup



2. Sobolenková 2 1 1 2:3 1



3. Jabeurová 2 1 1 3:3 1



4. Pegulová 2 0 2 1:4 0



Fort Worth 3. novembra (TASR) - Grécka tenistka Maria Sakkariová si ako prvá hráčka zabezpečila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worth. Turnajová päťka si v skupine Nancy Richeyovej poradila s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou 6:2, 6:4 a na konte má dve víťazstvá bez straty setu.Sakkariová sa medzi štyri najlepšie hráčky na prestížnom koncoročnom podujatí prebojovala druhýkrát za sebou. Z prvého miesta v základnej skupine postúpi v prípade, že v záverečnom dueli zdolá druhú nasadenú Tunisanku Ons Jabeurovú. Tá v ďalšom súboji dňa vyhrala nad domácou Američankou Jessicou Pegulovou v troch setoch 1:6, 6:3 a 6:3.tešila sa po stretnutí Sakkariová. Jej zdolaná súperka Sobolenková má na konte jedno víťazstvo a jednu prehru a prebojuje sa do semifinále v prípade, že uspeje v záverečnom dueli s Pegulovou. Bieloruska totiž vo vzájomnom súboji zdolala Jabeurovú, ktorá má zatiaľ rovnakú bilanciu 1-1.Ani Pegulová s dvoma prehrami ešte nie je matematicky mimo hry o postup, ale do karát by jej museli zahrať oba výsledky v záverečnom kole.čudovala sa podľa AFP Američanka na pozápasovej tlačovej konferencii. Na postup potrebuje dvojsetový triumf nad Sobolenkovou a Sakkariová by zároveň musela zdolať Jabeurovú rovnako 2:0 na sety.