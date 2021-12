Tenis: Muchová nebude na Australian Open, trápi ju zranenie

Praha 21. decembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa pre zdravotné problémy nezúčastní na turnaji Australian Open, ktorý štartuje 17. januára. Svoju účasť na turnaji zrušila vo štvrtok aj Karolína Plíšková pre zranenie pravej ruky počas tréningu.



"Mrzí ma, že sezónu 2022 nezačnem na austrálskych turnajoch. Robím všetko pre to, aby som sa čo najskôr vrátila na kurt," napísala Muchová na sociálnej sieti Instagram. Presné zranenie nešpecifikovala, no celú sezónu ju trápili problémy s brušným svalom, ktoré utrpela práve na podujatí v Melbourne, kde sa prebojovala až do semifinále.



Naspäť do formy sa dostala až na Wimbledone, kde si zahrala štvrťfinále. Potom sa však problémy objavili znova a po vypadnutí z prvého kola US Open predčasne ukončila sezónu. Informácie priniesol český portál sport.cz.