Murray nevylúčil, že sezóna 2024 bude jeho rozlúčková: Uvidíme

Brisbane 31. december (TASR) - Britský tenista Andy Murray nevylúčil, že sezóna 2024 môže byť jeho rozlúčková. Trojnásobnému grandslamovému šampiónovi komplikovali prípravu na nadchádzajúci ročník choroba i zranenie. Začne ho na turnaji v Brisbane, kde sa tenisti pripravujú na grandslamový Australian Open.



Murrayovi patrí 42. miesto v rebríčku ATP po nevydarenom konci roka 2023, keď vyhral na záverečných štyroch turnajoch len jeden zápas. Predtým ho dlhodobo trápili následky zranenia bedrového kĺbu, s ktorým podstúpil operáciu v roku 2018. "Uvidíme, ako sa bude vyvíjať rok, uvidíme, ako vydrží telo. Ak to pôjde dobre, rád by som pokračoval. Ale ak nie a nebude ma to baviť, tak by to mohol byť posledný rok," citovala 36-ročného tenistu agentúra AFP.



Murray vyhral v rokoch 2013 a 2016 Wimbledon, prvý grandslamový titul získal vo Flushing Meadows na US Open 2012. Prezradil, že psychický boj s poklesom v rebríčku si vyberá svoju daň. "Keď ste boli na najvyššej úrovni, nie sú jednoduché obdobia, v ktorých prehrávate v úvodných kolách a zápasoch, ktoré ste pravdepodobne mali vyhrať," vysvetlil.



"Keby mi však pred pár rokmi, keď ma trápilo bedro, niekto povedal, že budem hrať na úrovni top 40 na svete, bol by som spokojný," dodal. V pondelok vstúpi do turnaja v Brisbane zápasom proti druhému nasadenému Grigorovi Dimitrovovi z Bulharska.