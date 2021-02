Murray sa zúčastní na turnaji ATP v Montpellier

Paríž 16. februára (TASR) - Britský tenista Andy Murray by mal absolvovať premiéru na okruhu ATP v tejto sezóne na turnaji v Montpellier. Jeho účasť na podujatí, ktoré sa začne na budúci týždeň, potvrdili v pondelok organizátori. Informovala o tom agentúra AFP.



Murray sa mal ako držiteľ voľnej karty zúčastniť na grandslamovom Australian Open, mal však pozitívny test na koronavírus a do Melbourne ani neodcestoval. Namiesto toho sa predstavil na challengarovom turnaji v talianskom meste Bielle, kde sa prebojoval až do finále. Tam však podľahol Ukrajincovi Iľjovi Marčenkovi 2:6, 4:6.