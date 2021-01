Na ATP Cupe v Melbourne bude štartovať Djokovič aj Nadal

Melbourne 5. januára (TASR) – Novak Djokovič a Rafael Nadal budú štartovať na mužskom tenisovom turnaji krajín ATP Cup v austrálskom Sydney. Pre zmenu formátu však na turnaji nebude štartovať tím USA.



Na premiérovom podujatí, ktoré sa konalo minulý rok, sa zúčastnilo 24 tímov a hralo sa v troch austrálskych mestách. Djokovičov tím Srbska vo finále v Aréne Kena Rosewalla v Sydney zdolal Španielsko aj s Nadalom.



Druhý ročník sa uskutoční od 1. do 5. februára, štartovať na ňom bude 12 tímov. Hrať sa bude v Melbourne Parku s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Žreb sa uskutoční 20. januára, tímy rozdelia do štyroch skupín. Hrať bude každý s každým, víťazi skupín postúpia do semifinále. Okrem Španielska a Srbska sa na turnaji predstavia Austrália, Rakúsko, Rusko, Grécko, Nemecko, Argentína, Taliansko, Japonsko, Francúzsko a Kanada.