Na Australian Open sa nepredstavia Tsonga ani Pouille

Melbourne 30. decembra (TASR) - Francúzsky tenista Jo-Wilfried Tsonga sa nezúčastní na budúcoročnom grandslamovom turnaji Australian Open. Finalista ročníka 2008 odriekol účasť pre pretrvávajúce problémy s chrbtom.



Tridsaťpäťročného Tsongu vyradili zdravotné problémy takmer z celej sezóny 2020, naposledy sa predstavil v Melbourne. "Postupne sa to zlepšuje, ale po dohode s lekármi som sa rozhodol vypustiť Australian Open. Teším sa na návrat na dvorce, ale musím byť trpezlivý," citoval Tsongu portál The Australian.



V Melbourne sa nepredstaví ani ďalší Francúz Lucas Pouille, ktorý v minulom ročníku postúpil až do semifinále. Vyradilo ho zranenie lakťa, ktoré si vyžiadalo operáciu. Účasť na úvodnom grandslame sezóny odriekol v pondelok aj Roger Federer. Švajčiar tento rok podstúpil dve operácie kolena a dal prednosť dlhšiemu oddychu a príprave.