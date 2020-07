Na turnaji ATP v New Yorku by sa mali predstaviť Djokovič i Nad

New York 29. júla (TASR) - Na turnaji ATP v New Yorku by sa 20.-28. augusta mali predstaviť aj dvaja najlepší tenisti svetového rebríčka Srb Novak Djokovič a Španiel Rafael Nadal. Podujatie bude generálkou na grandslamový US Open, ktorý by mal na tom istom mieste v národnom centre Billie-Jean Kingovej odštartovať 31. augusta.



Augustový turnaj ATP a WTA sa tradične koná v Cincinnati, no pre pandémiu koronavírusu ho preložili do New Yorku. Okrem Djokoviča s Nadalom figurujú medzi prihlásenými dvojnásobný finalista Roland Garros Rakúšan Dominic Thiem, vlaňajší finalista US Open Rus Daniil Medvedev, Bulhar Grigor Dimitrov či Chorvát Borna Čorič.



Najvyššie postavenou hráčkou ženského turnaja v New Yorku bude Češka Karolína Plíšková. Na podujatí sa zúčastnia aj bývalá svetová jednotka Američanka Serena Williamsová i jej krajanka Madison Keysová, ktorá minulý rok získala v Cincinnati cennú trofej. Informovala o tom agentúra AP.